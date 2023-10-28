Словакия заявила, что пересмотрит оборонное соглашение с США

Глава Минобороны республики Роберт Калиняк отметил, что стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество при постоянном диалоге с учетом взаимных интересов

БРАТИСЛАВА, 28 октября. /ТАСС/. Словакия пересмотрит соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с США, заключенное в феврале 2022 года, на более выгодных для республики условиях. Об этом американского посла в Словакии проинформировал вице-премьер и министр обороны страны Роберт Калиняк.

"На встрече [с послом США] мы [словацкая сторона], заявили, что ценим хорошие отношения с западными партнерами, но мы не похожи на прежние раболепные правительства (речь о предшественниках кабмина премьера Роберта Фицо - прим. ТАСС). Мы благодарны за конструктивный диалог и сотрудничество, но только взаимовыгодное", - отметил Калиняк на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). - На встрече мы разъяснили американскому послу позицию правительства, выражающего [исключительно] словацкие интересы, а также что мы не будем отправлять на Украину новые партии [военной помощи] со словацких складов боеприпасов и что соглашение о сотрудничестве в сфере обороны [с США] придется пересмотреть".

Стороны, по словам главы Минобороны, выразили удовлетворение итогами встречи и подтвердили намерение развивать сотрудничество при постоянном диалоге с учетом взаимных интересов.

Фицо заявлял ранее, что республика, подписав оборонное соглашение с США, выступила "не как [равноправный] договаривающийся партнер". Он ставил в пример другие страны Евросоюза, которые договорились с Вашингтоном и заключили такие договоры на принципиально лучших условиях.

Братислава, заключив оборонное соглашение с США, предоставила американской стороне право пользоваться двумя словацкими аэродромами. Вашингтон в свою очередь обещал вложить $100 млн в модернизацию оборонной инфраструктуры Словакии.