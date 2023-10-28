28 октября, 12:06

Маск заявил, что Европа находится на пути к гражданской войне

Так он прокомментировал видео, на котором мигрантка сжигает флаг Франции

НЬЮ-ЙОРК, 28 октября. /ТАСС/. Илон Маск считает, что Европа находится на пути к гражданской войне. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"Европа движется к гражданской войне", - написал предприниматель в комментариях к видео, на котором мигрантка сжигает флаг Франции. Пользователь, запись которого прокомментировал Маск, возмущается миграционной политикой Европы и призывает отправить мигрантов обратно на родину.

Предприниматель уже ранее высказывал подобное мнение. Он утверждал, что Европу может охватить гражданская война, если она не изменит свою миграционную политику.

Ранее Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в 2022 году в ЕС прибыли 3,7 млн легальных мигрантов и 330 тыс. нелегальных. 

Теги:
СШАМаск, Илон
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация