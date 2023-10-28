28 октября, 12:16
Палестино-израильский конфликт

Словения выделит €150 тыс. в качестве помощи палестинским беженцам

Средства поступят через Всемирную продовольственную программу

ЛЮБЛЯНА, 28 октября. /ТАСС/. Власти Словении выделят дополнительные €150 тыс. в качестве гуманитарной помощи палестинским беженцам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице МИД страны в соцсети Х (ранее Twitter).

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"Словения в связи с гуманитарным кризисом в секторе Газа для обеспечения наиболее насущных потребностей населения приняла решение о выделении €150 тыс. через Всемирную продовольственную программу", - говорится в сообщении.

17 октября власти Республики Словения сообщили, что выделят €500 тыс. в качестве помощи Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Правительство Словении 10 октября приняло решение внести в БАПОР гуманитарный взнос в размере €150 тыс. При этом власти республики сообщили, что "осуждают терроризм и нападения со стороны ХАМАС и выражают солидарность с Израилем". 

Теги:
ПалестинаСловенияПалестино-израильский конфликт
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