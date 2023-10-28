Премьер Болгарии раскритиковал решение ЦИК об отмене голосования при помощи спецмашин

Николай Денков напомнил, что на последних выборах в местные органы власти, которые проводились без использования машин, выявили 660 тыс. недействительных бюллетеней

СОФИЯ, 28 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Николай Денков на срочном брифинге призвал Центральную избирательную комиссию отменить распоряжение о запрете на использование специализированных машин для голосования на выборах в местные органы власти 29 октября.

"У вас есть все основания пересмотреть свое решение, отменить вчерашнее распоряжение и восстановить голосование с использованием специализированных машин", - сказал Денков.

Премьер определил представленный Государственным агентством национальной безопасности доклад, на основании которого ЦИК запретил использование технических средств для голосования, как не соответствующих реальным событиям. Он дополнил, что подписавший его заместитель главы спецслужбы Деньо Денев будет отправлен в отставку. "ЦИК запретила голосование с использованием машин на основании лишь одного доклада спецслужбы, который внушал, что некто может манипулировать данными машин для голосования, хотя оснований для такого заключения никаких нет. <...> Уверен, что спустя годы эти события будут анализироваться в учебниках истории в качестве классического примера активного мероприятия, пытающегося опорочить избирательный процесс. Не верю, что этот доклад был случайным", - подчеркнул он.

Массовый протест прошел у болгарского парламента и ЦИК в центре Софии © Игорь Ленкин/ ТАСС

Денков напомнил, что на последних выборах в местные органы власти, которые проводились без использования машин, было выявлено 660 тыс. недействительных бюллетеней, что дает все основания усомниться в объективности их результатов.

Премьер-министр призвал всех граждан страны принять участие в выборах в местные органы власти, которые пройдут в воскресенье. Более 12 тыс. участков для голосования откроются в 07:00 (в 8:00 мск), а завершаться выборы в 20:00 (в 21:00 мск).