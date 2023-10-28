Президент Египта предупредил об опасных гуманитарных последствиях наземной операции в Газе

Каир будет продолжать работать для координации международных усилий, направленных на прекращение огня в анклаве, заявил Абдель Фаттах ас-Сиси

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в телефонном разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди предупредил об опасных гуманитарных последствиях военной наземной операции Израиля на территории палестинского сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба главы египетского государства по итогам переговоров лидеров двух стран.

"Во время разговора президент Египта подчеркнул, что Каир будет продолжать работать для координации международных усилий, направленных на прекращение огня в Газе, и предупредил об опасных последствиях проведения наземной операции [израильских сил] в палестинском секторе для гуманитарной области и сферы безопасности", - говорится в заявлении пресс-службы, которое привел новостной портал Al-Youm as-Sabia.

Ас-Сиси выступил "за немедленное нахождение дипломатического решения конфликта и безотлагательное перемирие, которое позволяет сохранить жизни людей и направить гуманитарную помощь населению палестинского сектора", указывается в документе. При этом президент отметил, что доставка гуманитарной помощи жителям анклава "должна проходить без каких- либо предварительных условий".