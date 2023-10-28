28 октября, 12:25,
обновлено 28 октября, 12:39
Палестино-израильский конфликт

Боевое крыло ХАМАС заявило о ракетном ударе по городу Ашкелон

© ТАСС/ Reuters

Его нанесли в ответ на совершенное сионистами массовое убийство мирных жителей, сообщила группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама"

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального движения ХАМАС, заявила о ракетном обстреле Ашкелона - ближайшего к сектору Газа крупного израильского города.

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"Бригады [Иззэддина] аль-Кассама" нанесли ракетный удар по Ашкелону в ответ на совершенное сионистами массовое убийство мирных жителей", - утверждается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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