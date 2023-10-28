Боевое крыло ХАМАС заявило о ракетном ударе по городу Ашкелон

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального движения ХАМАС, заявила о ракетном обстреле Ашкелона - ближайшего к сектору Газа крупного израильского города.
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"Бригады [Иззэддина] аль-Кассама" нанесли ракетный удар по Ашкелону в ответ на совершенное сионистами массовое убийство мирных жителей", - утверждается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки.