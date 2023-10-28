28 октября, 12:25, Палестино-израильский конфликт Боевое крыло ХАМАС заявило о ракетном ударе по городу Ашкелон

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Его нанесли в ответ на совершенное сионистами массовое убийство мирных жителей, сообщила группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама"