28 октября, 12:26
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ зафиксировал пуски противотанковых ракет и минометных снарядов из Ливана

Танки и артиллерия отвечают огнем по местам запусков и военным целям "Хезболлах"

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. ЦАХАЛ зафиксировал пуски противотанковых ракет и минометных снарядов из Ливана, танки и артиллерия отвечают огнем по местам запусков и военным целям "Хезболлах". Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Зафиксировано несколько пусков противотанковых ракет и минометных снарядов с территории Ливана в сторону Израиля, включая посты ЦАХАЛа вдоль границы. Падения пришлись на незаселенную местность. Танки и артиллерия ЦАХАЛа отвечают огнем по местам произведения запусков и наносят удары по военной инфраструктуре движения "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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