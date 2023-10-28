28 октября, 12:35
ЧП на шахте в Казахстане

Мирзиёев направил соболезнование Токаеву в связи с гибелью людей при взрыве на шахте

Президент Узбекистана выразил надежду на скорейшее спасение горняков, остающихся в шахте

ТАШКЕНТ, 28 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнование главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с происшествием с жертвами и пострадавшими на шахте в Карагандинской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Мирзиёева Шерзод Асадов.

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"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву в связи с человеческими жертвами и пострадавшими в результате взрыва на шахте имени Костенко в Карагандинской области", - написал Асадов в своем Telegram-канале.

"Глава нашего государства выразил надежду на скорейшее спасение горняков, остающихся в шахте", - добавил он. 

Теги:
КазахстанУзбекистанМирзиёев, Шавкат МиромоновичТокаев, Касым-Жомарт КемелулыЧП на шахте в Казахстане
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