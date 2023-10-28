Мирзиёев направил соболезнование Токаеву в связи с гибелью людей при взрыве на шахте

ЧП на шахте в Казахстане

Президент Узбекистана выразил надежду на скорейшее спасение горняков, остающихся в шахте

ТАШКЕНТ, 28 октября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил соболезнование главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с происшествием с жертвами и пострадавшими на шахте в Карагандинской области. Об этом сообщил пресс-секретарь Мирзиёева Шерзод Асадов.

"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев направил соболезнования Президенту Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву в связи с человеческими жертвами и пострадавшими в результате взрыва на шахте имени Костенко в Карагандинской области", - написал Асадов в своем Telegram-канале.

"Глава нашего государства выразил надежду на скорейшее спасение горняков, остающихся в шахте", - добавил он.