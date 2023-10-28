Al Jazeera: не менее 20 человек погибли при обстреле лагеря беженцев в сектора Газа

По сведениям телеканала, атаке подвергся густонаселенный район, в котором был разрушен один из жилых домов

ДУБАЙ, 28 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 20 палестинцев погибли в результате удара израильской авиации по лагерю беженцев Джабалия, расположенном на севере сектора Газа. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По его сведениям, атаке подвергся густонаселенный район, в котором был разрушен один из жилых домов. В результате удара также есть раненые, точное число которых не приводится. Многие остаются под завалами, отмечает телеканал.

Вечером 27 октября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. По его словам, для подготовки наземной операции израильские ВВС атакуют "подземные цели и объекты террористической инфраструктуры".

По свидетельству телеканалов Al Arabiya и Al Jazeera, сектор Газа подвергся самой интенсивной атаке с момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября. Армия обороны Израиля, как утверждается, наносит удары сразу по нескольким районам анклава с воздуха, из наземных орудий и со стороны моря. Из-за массированных ударов в секторе Газа не работают связь и интернет.