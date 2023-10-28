В Клайпеду зашли противоминные корабли ВМС Бельгии и Нидерландов

Они выполняют в Балтийском море задание руководства ВМС НАТО, сообщило командование армии республики

ВИЛЬНЮС, 28 октября. /ТАСС/. Противоминные корабли ВМС Бельгии и Нидерландов зашли в Клайпедский государственный морской порт Литвы. Об этом сообщило командование армии балтийской республики.

"Для пополнения необходимы запасов и отдыха экипажей в Клайпедский порт зашли противоминные корабли ВМС Бельгии и Нидерландов Crocus и Vlaardingen, выполняющие в Балтийском море задание руководства ВМС НАТО", - говорится в сообщении.

Пришедшие в Клайпеду с визитом корабли входят в 1-ю группу противоминных кораблей постоянной боевой готовности. Группа сформирована из делегируемых в нее кораблей стран - членов НАТО. Они выполняют текущие задачи командования, - также могут быть задействованы в кризисных ситуациях.

Crocus и Vlaardingen пробудут в Клайпеде до 29 октября.