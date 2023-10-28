Саудовская Аравия предостерегла Израиль от "любых наземных операций" в секторе Газа

Они представляют угрозу для жизни мирных граждан, говорится в заявлении МИД королевства

ДУБАЙ, 28 октября. /ТАСС/. Саудовская Аравия предостерегает Израиль от "любых наземных операций" в секторе Газа, поскольку они представляют угрозу для жизни мирных граждан. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел королевства.

"Саудовская Аравия осуждает любые наземные операции, проводимые Израилем в секторе Газа, поскольку они угрожают жизни мирных палестинских граждан, подвергая их еще большим опасностям и создавая бесчеловечные условия", - указано в документе, опубликованном на странице ведомства в социальной сети X (ранее Twitter).

"Королевство предупреждает об опасности продолжения этих вопиющих и неоправданных нарушений международного права против братского палестинского народа, а также о серьезных последствиях, которые они будут иметь для стабильности в мире и регионе", - добавили в министерстве.