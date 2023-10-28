Словакия воздержалась от резолюции ГА ООН по Израилю из-за отсутствия осуждения ХАМАС

Глава МИД республики Юрай Бланар отметил, что Словакия поддерживает стремление ООН оказать гуманитарную помощь мирному населению сектора Газа

БРАТИСЛАВА, 28 октября. /ТАСС/. Словакия воздержалась при голосовании в ГА ООН по резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, возникшей после нападения из сектора Газа на Израиль, из-за отсутствия в этом документе положения с осуждением действий палестинской радикальной группировки ХАМАС. Об этом заявил глава МИД республики Юрай Бланар, которого процитировало информационное агентство ТАСР.

"Считаем необходимым решительно осудить террористические нападения, совершаемые ХАМАС, поддержать право стран на самооборону в соответствии с международным гуманитарным правом, а также [требуем] немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников. С сожалением вынужден констатировать, что эти важные моменты отсутствуют в принятом тексте резолюции [ГА ООН]", - отметил министр.

Между тем Словакия поддерживает стремление ООН оказать гуманитарную помощь мирному населению сектора Газа. "Мы присоединяемся к призыву о предоставлении быстрой, безопасной и бесперебойной гуманитарной помощи [жителям сектора Газа], которая будет способствовать деэскалации напряженности [в ближневосточном] регионе", - подчеркнул Бланар.

ГА ООН приняла в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа резолюцию по Ближнему Востоку, которая была разработана группой арабских стран при поддержке ряда других государств, включая Россию, и внесена на рассмотрение Иорданией. За документ проголосовали 120 стран, 14 высказались против, 45 воздержались. Предложенная Канадой поправка с осуждением движения ХАМАС не набрала достаточного количества голосов.