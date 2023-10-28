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Палестино-израильский конфликт

Словакия воздержалась от резолюции ГА ООН по Израилю из-за отсутствия осуждения ХАМАС

Глава МИД республики Юрай Бланар отметил, что Словакия поддерживает стремление ООН оказать гуманитарную помощь мирному населению сектора Газа

БРАТИСЛАВА, 28 октября. /ТАСС/. Словакия воздержалась при голосовании в ГА ООН по резолюции по ситуации на Ближнем Востоке, возникшей после нападения из сектора Газа на Израиль, из-за отсутствия в этом документе положения с осуждением действий палестинской радикальной группировки ХАМАС. Об этом заявил глава МИД республики Юрай Бланар, которого процитировало информационное агентство ТАСР.

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"Считаем необходимым решительно осудить террористические нападения, совершаемые ХАМАС, поддержать право стран на самооборону в соответствии с международным гуманитарным правом, а также [требуем] немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников. С сожалением вынужден констатировать, что эти важные моменты отсутствуют в принятом тексте резолюции [ГА ООН]", - отметил министр.

Между тем Словакия поддерживает стремление ООН оказать гуманитарную помощь мирному населению сектора Газа. "Мы присоединяемся к призыву о предоставлении быстрой, безопасной и бесперебойной гуманитарной помощи [жителям сектора Газа], которая будет способствовать деэскалации напряженности [в ближневосточном] регионе", - подчеркнул Бланар.

ГА ООН приняла в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа резолюцию по Ближнему Востоку, которая была разработана группой арабских стран при поддержке ряда других государств, включая Россию, и внесена на рассмотрение Иорданией. За документ проголосовали 120 стран, 14 высказались против, 45 воздержались. Предложенная Канадой поправка с осуждением движения ХАМАС не набрала достаточного количества голосов. 

Теги:
ПалестинаСловакияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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