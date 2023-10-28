28 октября, 13:49
Палестино-израильский конфликт

Эрдоган считает, что Запад несет полную ответственность "за резню в Газе"

Запад несет полную ответственность "за резню в Газе", считает Эрдоган.

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ПалестинаТурцияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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