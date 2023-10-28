Эрдоган заявил, что Турция объявит Израиль военным преступником

Турецкий президент назвал Израиль оккупантом и группировкой, отметив, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией

СТАМБУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Турция объявит Израиль военным преступником и сделает это перед лицом всего международного сообщества. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на массовом митинге в поддержку Палестины, который организован в Стамбуле в аэропорту имени Ататюрка.

"Мы объявим Израиль военным преступником, сообщим об этом международному сообществу, сейчас мы уже работаем над этим", - сказал он. "Сколько детей и женщин должны еще погибнуть? У каждой страны есть право на самооборону, но где справедливость? В Газе проводится настоящая резня. Народ Газы хотят массово истребить голодом, отсутствием воды и топлива", - подчеркнул турецкий президент.

Эрдоган также назвал Израиль оккупантом и группировкой, отметив, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией. "Где были границы Палестины, Газы в 1947 году, где они сейчас? Израиль, ты оккупант, группировка, а не государство. Турецкая нация это знает. Если Запад тебе чем-то обязан, то мы тебе ничего не должны. Поэтому мы так спокойно говорим об этом. Когда я сказал, что ХАМАС не является террористической организацией, у Израиля это вызвало беспокойство. Мы знали о реакции, которая последует, поэтому открыто и четко изложили свою позицию", - сказал Эрдоган.

Выступая 25 октября в парламенте, турецкий лидер сообщил, что Анкара считает радикальное движение ХАМАС не террористической организацией, а "освободительной группировкой". Это заявление Эрдогана вызвало критику на Западе.

В митинге в поддержку Палестины, по словам президента Турции, приняли участие порядка 1,5 млн человек. Организаторы акции ранее сообщили, что она может собрать свыше 2 млн человек.