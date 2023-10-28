28 октября, 13:55,
обновлено 28 октября, 14:09
Палестино-израильский конфликт

Пентагон заявил, что силы США не участвуют в наземных операциях Израиля в Газе

AP Photo/ Tsafrir Abayov
© AP Photo/ Tsafrir Abayov

Агентство Tasnim ранее сообщило, что "около 5 000 американских военных участвуют в наземной операции"

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Американские силы не принимают никакого участия в наземных операциях Армии обороны Израиля в секторе Газа. Об этом заявил ТАСС официальный представитель американского оборонного ведомства.

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Он прокомментировал публикацию иранского агентства Tasnim, в которой говорится, что "около 5 000 американских военных участвуют в наземной операции, которую израильская армия начала в Газе в пятницу ночью". "Это сообщение не соответствует действительности. Никакие силы США не участвуют в наземных операциях в Газе", - подчеркнул представитель Пентагона.

Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари 27 октября заявил, что еврейское государство "расширяет масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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