Посол Палестины заявил, что жители не будут покидать сектор Газа

Они не пойдут в лагеря Египта, заявил Абдель Хафиз Нофаль

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Палестинцы не будут покидать сектор Газа и уходить в так называемые лагеря в Египет. Об этом заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Палестинцы не будут покидать Газу. Они не пойдут на границу, не пойдут в лагеря Египта никогда, будут находиться на своей земле", - сказал он.

Посол добавил, что Египет не обсуждал с Палестиной вопрос о подобных лагерях. "И мы не согласимся, и египтяне тоже", - резюмировал он.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри 17 октября заявил в интервью телеканалу CNN, что Каир готов пропустить через КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа гуманитарную помощь для жителей анклава, но не намерен размещать на своей территории беженцев из Газы. Как сообщало издание Al Araby Al Jadeed со ссылкой на источники, Египет предлагает создать лагеря для них в палестинском населенном пункте Рафах. По данным издания, лагеря будут располагаться в 3 км от границы с Египтом, а их деятельность будет контролироваться из Каира.