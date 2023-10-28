Посол Палестины в РФ заявил, что действия Израиля ночью привели к большим разрушениям

Абдель Хафиз Нофаль сообщил о большом числе погибших

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Атака Израиля на территорию сектора Газа с применением самолетов и танков минувшей ночью привела к большому количеству жертв и разрушений.

Об этом заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

"Вы знаете, все нападения на сектор Газа сильные. Вчера была большая катастрофа. Они [израильтяне] постарались пройти на танках по северу сектора Газа. Сначала напали самолетами, потом и на танках нападали. Все равно это очень сложная ситуация, очень много погибших, очень много разрушенных домов, в общем, это ужасно", - сказал он, отвечая на вопрос, являются ли сильнейшими израильские удары по Газе 27 октября.