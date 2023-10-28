28 октября, 14:10,
обновлено 28 октября, 14:35
Палестино-израильский конфликт

Посол Палестины в РФ заявил, что Аббас выступает за временную остановку боевых действий

Палестинский лидер не исключает переговоров, отметил Абдель Хафиз Нофаль

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Палестинский лидер Махмуд Аббас высказывается за остановку боевых действий хотя бы на время и не исключает переговоров. Об этом заявил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

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"Могу сказать, что Махмуд Аббас подтвердил, что надо хотя бы временно остановить войну, открывать дороги для гуманитарной помощи. И потом можно, если все остановить хорошо, пойти на переговоры", - сказал он.

Дипломат выступил с утверждением, что "израильтяне отказываются" открывать КПП "Рафах" на границе Египта и сектора Газа. "До сих пор они мешают поставлять энергию из Египта, а это очень важно для больниц, для людей. Они до сих пор отказываются. Чтобы все было нормально, нужно остановить войну", - отметил он. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтАббас, Махмуд
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