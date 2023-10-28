Эрдоган назвал позитивным принятие ГА ООН резолюции по Газе

Президент Турции отметил, что 120 стран проголосовали в ООН и выступили против Израиля

СТАМБУЛ, 28 октября. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган назвал позитивным шагом принятие Генеральной Ассамблеи ООН резолюции по палестино-израильскому урегулированию. Об этом он заявил на митинге в Стамбуле в поддержку Палестины.

"Принятие резолюции является позитивным шагом. 120 стран проголосовали в ООН и выступили против Израиля. Израиль, ты остался в мире в одиночестве, что бы ни делал. И будешь продолжать находиться в одиночестве", - сказал турецкий лидер.

МИД Турции, комментируя принятие резолюции, отметил, что ждет от Израиля выполнения этого решения. "Мы приветствуем широкую поддержку принятия проекта резолюции. <...> Мы придаем важное значение тому факту, что это решение включает призывы к немедленному, постоянному и гуманитарному прекращению огня, а также к полному, безопасному и бесперебойному гуманитарному доступу к основным продуктам питания и услугам. Хотя мы не считаем резолюцию ГА ООН достаточной, <...> мы надеемся, что призывы, нашедшие отражение в ее тексте, будут быстро реализованы. Мы призываем Израиль прислушаться к общему голосу международного сообщества, прекратить нападения и дать возможность для обеспечения мира", - говорится в заявлении турецкого МИД.

Ранее ГА ООН приняла разработанную группой арабских государств и представленную Иорданией резолюцию по палестино-израильскому конфликту. За документ проголосовали 120 стран, 14 высказались против, 45 воздержались. Предложенная Канадой поправка с осуждением ХАМАС не набрала достаточного количества голосов.

Документ состоит из 14 пунктов. Первый из них содержит призыв к немедленному гуманитарному перемирию. Помимо этого, в тексте есть требования о соблюдении всеми сторонами международного гуманитарного права, немедленном обеспечении сектора Газа предметами первой необходимости, освобождении всех гражданских лиц, беспрепятственной доставке гуманитарной помощи, а также призыв к отмене приказа израильских властей о перемещении палестинского населения и сотрудников ООН на юг анклава.