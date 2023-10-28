28 октября, 14:35
ЧП на шахте в Казахстане

Нового собственника компании "Арселормиттал Темиртау" обяжут инвестировать в безопасность

Он пока не определен, сообщил глава администрации Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев

АСТАНА, 28 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана обяжут нового собственника компании "Арселормиттал Темиртау", на шахте которой в Караганде погибли 33 человека, инвестировать в производство и безопасность предприятия. Об этом сообщил на брифинге глава администрации Карагандинской области Казахстана Ермаганбет Булекпаев.

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"Первое условие, которое сейчас ставится правительством, государством - это инвестирование в производство как стального департамента комбината, так и угольного департамента. Чтобы основные фонды обновляли, в том числе для безопасности", - сказал Булекпаев, отвечая на вопрос о том, какие условия поставят перед новым собственником компании. Он уточнил, что новый собственник пока не определен. 

Теги:
КазахстанЧП на шахте в Казахстане
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