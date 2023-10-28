На юге Израиля прозвучали сигналы воздушной тревоги

Одновременно, по данным военных, сигналы воздушной тревоги продолжают звучать в израильских населенных пунктах, расположенных непосредственно у границы с сектором Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги прозвучали в южных районах Израиля, предупреждая жителей о возможных ракетных обстрелах. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в южной части Израиля", - говорится в сообщении.

Одновременно, по данным военных, сигналы воздушной тревоги продолжают звучать в израильских населенных пунктах, расположенных непосредственно у границы с сектором Газа.

Эти сообщения поступают на фоне заявления официального представителя Армии обороны Израиля Даниэля Хагари, который в пятницу вечером объявил, что израильские военные "расширяют масштабы" сухопутной военной операции в секторе Газа. По его словам, для подготовки наземной операции ВВС Израиля атакуют "подземные цели и объекты террористической инфраструктуры".