Армия Израиля сообщила о новом обстреле со стороны Ливана

Ведется ответный огонь

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали новый обстрел со стороны Ливана и открыли ответный огонь.

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад было зафиксировано несколько запусков с ливанской территории в сторону северной части Израиля, в районе Зарита", - говорится в сообщении.

По информации армии, сообщений о пострадавших не поступало, материальный ущерб не причинен.

Одновременно армейская пресс-служба сообщила о срабатывании сирен воздушной тревоги в населенном пункте Штула, расположенном у самой границы с Ливаном.