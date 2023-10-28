В МИД Египта заявили, что Израиль препятствует доставке гуманитарной помощи в Газу

Официальный представитель ведомства Ахмед Абу Зейд отметил, что "Египет не жалеет и не пожалеет никаких усилий для обеспечения быстрой доставки чрезвычайной помощи в сектор Газа"

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Препятствия, которые создает Израиль, и действия израильской стороны в отношении процесса доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, затрудняют ее поступление в палестинский анклав. С таким заявлением выступил официальный представитель египетского министерства иностранных дел Ахмед Абу Зейд.

"Египет не жалеет и не пожалеет никаких усилий для обеспечения быстрой доставки чрезвычайной помощи в сектор Газа, но препятствия, создаваемые Израилем, затрудняют поступление гуманитарной помощи в палестинский анклав", - пояснил Абу Зейд в специальном сообщении, которое размещено на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).