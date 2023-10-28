Верховный комиссар ООН по правам человека выразил тревогу за коллег в Газе

Фолькер Тюрк отметил в заявлении, что в Газе "нет безопасного места"

ЖЕНЕВА, 28 октября. /ТАСС/. Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк отметил в распространенном в Женеве заявлении, что в Газе "нет безопасного места" и он волнуется "за своих коллег, как и за всех мирных жителей Газы".

"Вчерашние бомбардировки и наземные операции в Газе израильских сил были самыми интенсивными, выведя этот ужасный кризис на новый уровень насилия и боли", - отметил он, добавив, что израильские удары по телекоммуникационным объектам и последующее отключение интернета "лишили жителей Газы возможности узнать, что происходит в секторе Газа, и отрезали их от внешнего мира". Бомбардировка телекоммуникационной инфраструктуры "подвергает гражданское население серьезной опасности". Машины скорой помощи и группы гражданской обороны "больше не могут найти раненых или тысячи людей, которые, по оценкам, все еще находятся под завалами".

Тюрк сообщил, что в пятницу вечером Управление ООН по правам человека потеряло связь с коллегами в Газе. "В Газе нет безопасного места и нет выхода. Я очень волнуюсь за своих коллег, как и за всех мирных жителей Газы", - подчеркнул он. Верховный комиссар ООН напомнил сторонам конфликта "об их обязательствах по международному гуманитарному праву и международному законодательству в области прав человека", призвав их, а также "третьи страны" сделать все возможное для деэскалации конфликта.