28 октября, 15:38
Палестино-израильский конфликт

В Риме во время акции в поддержку Палестины со штаб-квартиры ФАО сорвали флаг Израиля

© Софья Липенкова/ ТАСС

Манифестант задержан, сообщили очевидцы

РИМ, 28 октября. /ТАСС/. Участник многотысячной манифестации в поддержку Палестины в Риме залез на ограждение вокруг штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме и сорвал флаг Израиля.

Как рассказал корреспонденту ТАСС очевидец, сразу же после инцидента пришли сотрудники полиции и задержали манифестанта.

Во время шествия, когда колонна людей двигалась от ФАО к Колизею, раздались два громких взрыва. В небе над районом проведения манифестаций летает вертолет. Шествие началось от станции метро "Пирамиде" в направлении площади Сан-Джованни в районе 15:30 по местному времени (16:30 мск).

Акцию, организованную местной палестинской общиной, поддержали многие ассоциации, среди которых Союз базовых профсоюзов, политическая организация "Фронт несогласия", а также другие арабские общины. 

Теги:
ПалестинаИталияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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