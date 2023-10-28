В Риме во время акции в поддержку Палестины со штаб-квартиры ФАО сорвали флаг Израиля

Манифестант задержан, сообщили очевидцы

РИМ, 28 октября. /ТАСС/. Участник многотысячной манифестации в поддержку Палестины в Риме залез на ограждение вокруг штаб-квартиры Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Риме и сорвал флаг Израиля.

Как рассказал корреспонденту ТАСС очевидец, сразу же после инцидента пришли сотрудники полиции и задержали манифестанта.

Во время шествия, когда колонна людей двигалась от ФАО к Колизею, раздались два громких взрыва. В небе над районом проведения манифестаций летает вертолет. Шествие началось от станции метро "Пирамиде" в направлении площади Сан-Джованни в районе 15:30 по местному времени (16:30 мск).

Акцию, организованную местной палестинской общиной, поддержали многие ассоциации, среди которых Союз базовых профсоюзов, политическая организация "Фронт несогласия", а также другие арабские общины.