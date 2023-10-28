28 октября, 15:40
Палестино-израильский конфликт

Боевое крыло ХАМАС заявило об отражении израильской атаки к западу от Бейт-Лахии

Бойцы "Бригад Иззэддина аль-Кассама" поразили противотанковыми ракетами несколько бронемашин противника, что заставило израильских военных повернуть назад

БЕЙРУТ, 28 октября. /ТАСС/. Формирования палестинского движения ХАМАС в секторе Газа сумели отразить попытку вторжения израильских войск к западу от лагеря беженцев Бейт-Лахия. Как утверждается в заявлении, опубликованном в Telegram-канале, бойцы "Бригад Иззэддина аль-Кассама", которые являются военным крылом ХАМАС, поразили противотанковыми ракетами несколько бронемашин противника, что заставило израильских военных повернуть назад.

Со стороны командования Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) не поступало сообщений о боестолкновении в Бейт-Лахии.

Ранее бойцы ХАМАС заявили, что обстреляли ракетами Ашкелон, а также Димону, где находится центр ядерных исследований. Огонь из минометных установок был открыт по израильским позициям в Суфе.

"Эти операции были проведены в ответ на совершенное сионистами массовое убийство мирных жителей в секторе Газа", - утверждается в заявлении.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари в субботу призвала жителей северной части сектора Газа срочно переместиться в южную часть анклава. Она подчеркнула, что эта мера носит временный характер, и после завершения военной операции против ХАМАС жители смогут вернуться в свои дома. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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