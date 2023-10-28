Глава МИД Израиля сообщил об отзыве дипломатов из Турции после заявлений Эрдогана

Решение приняли для переоценки двусторонних отношений, объявил Эли Коэн

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Израиль отзывает своих дипломатов из Турции для переоценки двусторонних отношений в свете последних заявлений турецкого политического руководства, в частности президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом объявил глава израильского МИД Эли Коэн.

"На фоне обострения тона заявлений Турции я распорядился отозвать наших дипломатических представителей из Турции с целью переоценки израильско-турецких отношений", - заявил министр, чьи слова распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

В свою очередь посольство Израиля в Турции одновременно разместило на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) изображение с надписью на турецком языке: "ХАМАС - это террористическая организация".

Этому предшествовало выступление Эрдогана на массовом митинге в поддержку Палестины, который был организован в Стамбуле в аэропорту имени Ататюрка. Выступая перед собравшимися, он заявил, что Анкара "объявит Израиль военным преступником" и сделает это перед лицом всего международного сообщества в свете обострения палестино-израильского конфликта. Эрдоган также назвал Израиль оккупантом и группировкой, выразив мнение, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.