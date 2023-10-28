В Риме тысячи людей присоединились к акции в поддержку Палестины

Манифестанты скандируют "Свободу Палестине!" и обвиняют Израиль и премьер-министра Биньямина Нетаньяху в убийствах и терроризме

РИМ, 28 октября. /ТАСС/. Манифестация в поддержку Палестины собрала в Риме тысячи участников. Масштабное шествие около 15:30 (16:30 мск) по местному времени двинулось от станции метро Piramide в направлении площади Сан-Джованни, передает корреспондент ТАСС.

Многие ассоциации поддержали акцию, организованную местной палестинской общиной. В их числе Союз базовых профсоюзов, политическая организация "Фронт несогласия", а также другие арабские общины. "Мы здесь, чтобы протестовать, мы здесь, чтобы выразить скорбь. Бойня, происходящая в Газе, - это геноцид", - кричат организаторы. Манифестанты скандируют "Свободу Палестине!" и обвиняют Израиль и премьер-министра Биньямина Нетаньяху в убийствах и терроризме.

На манифестацию в Риме прибыли участники из таких итальянских городов, как Милан, Неаполь, Кальяри, Турин, Бергамо, Казерта, Салерно и Флоренция. Маршрут шествия контролируют силы полиции.

Участники развернули большой транспарант с надписью "Остановите геноцид и оккупацию". Многие несут флаги Палестины, а также плакаты с призывами прекратить огонь и блокаду сектора Газа, жгут дымовые шашки. Среди плакатов встречается заявление "США и НАТО контролируют наше видение реальности", некоторые манифестанты развернули транспарант с надписью "Остановите поставки оружия НАТО киевскому режиму".