В Израиле заявили, что наземная операция продиктована стоящими перед страной задачами

Как отметили в Армии обороны Израиля, "достижения требуют риска"

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Наземная часть военной операции израильской армии в секторе Газа не имеет альтернативы, она продиктована стоящими перед Израилем задачами.

Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

"Сухопутные силы в настоящий момент проводят важную и сложную операцию [в секторе Газа]. Цели этой войны требуют проведения наземной операции. Достижения требуют риска и, как мы знаем, у каждой победы своя цена. Чтобы разоблачить и уничтожить врага, нет другого пути, кроме как войти с силой на его территорию. Это действие служит достижению всех целей войны", - сказал военачальник, видеозапись выступления которого распространила армейская пресс-служба.