28 октября, 15:48,
обновлено 28 октября, 16:09
Палестино-израильский конфликт

В Израиле заявили, что наземная операция продиктована стоящими перед страной задачами

Как отметили в Армии обороны Израиля, "достижения требуют риска"

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Наземная часть военной операции израильской армии в секторе Газа не имеет альтернативы, она продиктована стоящими перед Израилем задачами.

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Об этом заявил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

"Сухопутные силы в настоящий момент проводят важную и сложную операцию [в секторе Газа]. Цели этой войны требуют проведения наземной операции. Достижения требуют риска и, как мы знаем, у каждой победы своя цена. Чтобы разоблачить и уничтожить врага, нет другого пути, кроме как войти с силой на его территорию. Это действие служит достижению всех целей войны", - сказал военачальник, видеозапись выступления которого распространила армейская пресс-служба. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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