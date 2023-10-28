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обновлено 28 октября, 16:12
Палестино-израильский конфликт

Армию Израиля привели в высокую степень боевой готовности на северной границе

Власти внимательно следят за развитием событий на всех границах

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Подразделения израильской армии на севере страны приведены в состояние повышенной боевой готовности, власти внимательно следят за развитием событий на всех границах. Об этом сообщил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

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"Мы находимся на очень высоком уровне готовности вдоль северной границы, чтобы предотвратить и пресечь попытки [ливанской шиитской организации] "Хезболлах" причинить вред израильским мирным жителям и военнослужащим Армии обороны Израиля, как это успешно делали в последние дни [подразделения] Северного командования", - сказал военачальник, видеозапись выступления которого распространила армейская пресс-служба.

Он добавил, что военное руководство Израиля внимательно следит за развитием событий по всем направлениям и готово реагировать на любое развитие событий. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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