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Палестино-израильский конфликт

Боррель призвал к гуманитарной паузе в боевых действиях в секторе Газа

Погибло слишком много мирных жителей, включая детей, отметил глава внешнеполитической службы ЕС

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал остановить боевые действия между Израилем и ХАМАС для обеспечения поступления гуманитарной помощи в сектор Газа.

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"БАПОР (Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - прим. ТАСС) предупреждает об отчаянном положении жителей Газы, лишенных электричества, пищи, воды. Погибло слишком много мирных жителей, включая детей. Это противоречит международному гуманитарному праву. Для обеспечения гуманитарного доступа срочно необходима пауза в боевых действиях", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Глава дипломатии Евросоюза также вновь подчеркнул, что европейская сторона требует немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильБоррель, Жозеп
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