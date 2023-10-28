Генсек ООН заявил, что поражен беспрецедентным ростом обстрелов сектора Газа

Антониу Гутерриш вновь призвал к гуманитарному прекращению огня, а также к освобождению заложников без каких-либо условий

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поражен беспрецедентным ростом интенсивности обстрелов сектора Газа и призывает к гуманитарному прекращению огня.

В пятницу Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по палестино-израильскому конфликту, в которой содержится призыв к немедленному прекращению огня. Одновременно с этим израильские военные заявили о том, что расширяют наземную деятельность на территории сектора Газа.

"Я был воодушевлен тем, что выглядело как рост единодушия международного сообщества, в том числе поддерживающих Израиль стран, по вопросу необходимости по меньшей мере гуманитарной паузы для того, что способствовать освобождению заложников в Газе, эвакуировать граждан третьих стран, а также нарастить поставки гуманитарной помощи, - говорится в заявлении Гутерриша, которое распространил его офис. - К сожалению, вместо этого я был поражен беспрецедентным ростом обстрелов и их разрушительным эффектом, что подрывает выполнение гуманитарных целей".

Глава всемирной организации вновь призвал к гуманитарному прекращению огня, а также "к освобождению заложников без каких-либо условий и доставке помощи на том уровне, который будет отвечать огромным потребностям народа Газы, где на наших глазах разворачивается гуманитарная катастрофа".