В Киеве заявили, что хотят получить больше оружия ради продовольственной безопасности

Как утверждают на Украине, вооружения и боеприпасы необходимы в целях создания международных гарантий безопасности для бесперебойной поставки продовольствия из Черноморского бассейна

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Власти Украины хотят получить от своих партнеров больше вооружения и боеприпасов ради, как утверждается, обеспечения продовольственной безопасности во всем мире. Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины по итогам первого дня встречи по урегулированию украинского кризиса, которая проходит на Мальте.

"По словам первого вице-премьера Украины - министра экономики [Юлии Свириденко], основные направления работы по достижению целей [обеспечения продовольственной безопасности] следующие: создание международных гарантий безопасности для бесперебойной поставки продовольствия из Черноморского бассейна. Это направление включает, в частности, обеспечение противоракетными и противодронными боеприпасами, необходимыми для защиты портовой и логистической инфраструктуры на Украине", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что Украина также просит обеспечить разминирование морских путей в Черном море, сопровождение страхования судов и грузов, направляющихся в морские порты Украины и выходящих из них.

Среди других предложений Киева: увеличение пропускной способности транспортных путей через страны Евросоюза, создание системы долгосрочных контрактов на поставки продовольствия в нуждающиеся страны и усиление продовольственных программ для таких государств.

28-29 октября на Мальте проходит встреча на уровне советников по нацбезопасности, на которой Украина продвигает так называемую формулу мира, впервые представленную президентом страны Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года. Этот план из 10 пунктов не учитывает позицию Москвы. Речь, в частности, идет о полном выводе Вооруженных сил РФ за границы 1991 года и возвращении Украине контроля в "исключительной экономической зоне" в Черном и Азовском морях.

Консультации для обсуждения украинского плана прошли 24 июня в Копенгагене (Дания) и 5-6 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Россию на них, как и на нынешнюю встречу на Мальте, не приглашали.