Израиль продолжает расширять свои сухопутные действия в секторе Газа

Комбинированные боевые подразделения бронетанковых, инженерных и пехотных сил действовали на земле в северной части сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Израильские военные в течение дня продолжали расширять масштаб своих сухопутных действий в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Армия обороны Израиля в течение дня продолжила расширять свою сухопутную деятельность в секторе Газа. С раннего вечера пятницы комбинированные боевые подразделения бронетанковых, инженерных и пехотных сил действовали на земле в северной части сектора Газа. В рамках операции военнослужащие Армии обороны Израиля выявили террористические ячейки, пытавшиеся запустить противотанковые ракеты и минометные снаряды, и нанесли по ним удары", - говорится в сообщении.