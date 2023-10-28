Премьер Катара и генсек ООН обсудили возможности деэскалации в секторе Газа

Шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани призвал Антониу Гутерриша активизировать усилия, направленные на поддержание работы гуманитарных коридоров и доставку помощи жителям анклава

ДУБАЙ, 28 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил Доху, где встретился с главой правительства, министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

Как сообщило агентство QNA, в ходе встречи стороны обсудили возможности деэскалации вооруженного конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Премьер Катара, в частности, призвал генсека ООН активизировать усилия, направленные на поддержание работы гуманитарных коридоров и доставку помощи жителям сектора Газа. Премьер осудил неизбирательные удары по анклаву со стороны Израиля, а также "предупредил об опасности наземной операции" для гражданского населения и заложников, которых боевики ХАМАС удерживают в секторе Газа.

Гутерриш поблагодарил власти Катара за посредничество в процессе освобождения заложников. "Я выразил глубокую благодарность, признательность и поддержку посредническим инициатив Катара, в том числе нацеленных на освобождение удерживаемых в Газе заложников", - говорится в заявлении главы всемирной организации, распространенном его официальным представителем.

20 октября группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, заявила об освобождении при посредничестве Катара двух гражданок Соединенных Штатов. В понедельник группировка освободила еще двух заложниц - израильтянок Нурит Ицхак и Йохвед Лифшиц. В заявлении представителя "Бригад Иззэддина аль-Кассама" говорилось, что в процессе освобождения Ицхак и Лифшиц участвовали власти Египта и Катара.

Армия обороны Израиля располагает информацией о том, что ХАМАС удерживает в заложниках 229 человек. По словам посла РФ в Израиле Анатолия Викторова, среди заложников, предположительно, есть трое российских граждан.