28 октября, 16:55
Военная операция на Украине

МАГАТЭ известно о сообщениях о беспилотниках рядом с Курской АЭС

В МИД РФ ранее сообщили, что один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены

ВЕНА, 28 октября. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) осведомлено о сообщениях об обнаружении в районе Курской АЭС трех беспилотников, в том числе об ущербе из-за взрыва одного из аппаратов.

"МАГАТЭ известно о сообщениях с российской стороны о том, что в районе Курской атомной электростанции на юге Российской Федерации были обнаружены три беспилотных летательных аппарата, один из которых взорвался, причинив незначительный ущерб фасаду здания, где хранится отработанное ядерное топливо. Сообщается, что пострадавших нет, а уровень радиации на объекте не превышает установленных норм", - говорится в сообщении организации.

Как ранее сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, вечером 26 октября Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали Курскую атомную электростанцию тремя беспилотными летательными аппаратами. Один из БПЛА, начиненный взрывчаткой, врезался в склад ядерных отходов, повредив его стены. Два других упали на комплекс административных зданий станции.

По предварительным данным, в использовавшихся для атаки БПЛА применялись компоненты, поставленные странами Запада. Захарова сообщила, что данная атака свидетельствует о готовности киевского режима совершать акты ядерного терроризма и призвала правительства иностранных государств и международные организации осудить действия Украины. 

Теги:
РоссияКурская областьВоенная операция на Украине
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