Источник: Египет, Китай и ОАЭ отказались участвовать во встрече по Украине на Мальте

По данным собеседника агентства, во встрече на уровне советников по нацбезопасности лично принимают участие 64 представителя, 10 - в онлайн-режиме

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Египет, КНР и ОАЭ приняли решение не участвовать в открывшейся на Мальте встрече так называемого копенгагенского формата по Украине, сообщил журналистам дипломатический источник в Брюсселе.

"По сравнению с последней встречей в Джидде во встрече не участвует Китай, а также Египет и ОАЭ, однако есть и новые члены, в частности Армения, Ватикан и Мексика", - отметил дипломат. "Во встрече на уровне советников по национальной безопасности лично принимают участие 64 представителя, 10 - в онлайн-режиме. Некоторые страны участвуют как лично, так и онлайн, Евросоюз представляют два чиновника от Европейского совета и Европейской комиссии", - добавил он.

Встреча предоставит возможность, продолжил дипломатический источник в Брюсселе, "провести обмен мнениями между Украиной, странами глобального Юга, Группой семи и странами Евросоюза" по так называемой формуле мира украинского президента Владимира Зеленского и строительству "справедливого мира в Европе", как его видят ЕС и США.

По словам источника, с участниками встречи будет проводиться работа в пяти тематических группах. Это группа по ядерной безопасности, где обсуждается украинская трактовка событий вокруг Запорожской АЭС, группа по продовольственной безопасности, участникам которой рассказывают о версии Брюсселя и Киева о важности зерновой сделки, условия которой ими выполнены не были, группа по энергобезопасности, которая занимается "вопросами укрепления и защиты украинской энергосистемы от российских ударов зимой", гуманитарная группа, занимающаяся "освобождением пленных и возвращением депортированных детей" (так в ЕС называют детей, которых Россия эвакуировала из зоны активных боевых действий) и группа по "восстановлению территориальной целостности Украины", задача которой состоит в том, чтобы стремиться добиваться вывода с Украины российских войск, сообщил евродипломат.

Он особенно подчеркнул большую роль Турции в "гуманитарных вопросах, связанных с военнопленными".

ЕС является одним из политических спонсоров так называемого копенгагенского формата по Украине, цель которого заявлена как "поддержка мирного процесса по формуле Зеленского", а в реальности речь идет о попытках перетянуть наибольшее число стран мира на позиции, близкие Западу и Киеву в этом конфликте.

Мнение России

Как ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в рамках этой встречи Киев и Запад пытаются убедить представителей мирового большинства подключиться к реализации "формулы мира" Зеленского. Сам "копенгагенский формат" абсолютно не транспарентная и не учитывающая мнения его участников площадка, продолжила она. Организаторы мероприятия формата используют все средства вплоть до мошенничества, шантажа и угроз, чтобы заманить как можно больше стран, особенно тех, кто придерживается нейтральной позиции касательно украинского кризиса, добавила Захарова.

Кроме того, дипломат отметила, что любой формат обсуждения возможных контуров мирного урегулирования без участия России не будет иметь добавленной стоимости.