28 октября, 17:05,
обновлено 28 октября, 17:24
Военная операция на Украине

Совбез ООН проведет 31 октября заседание по гуманитарной ситуации на Украине

Штаб-квартира ООН. Валерий Шарифулин/ ТАСС
Штаб-квартира ООН
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

Заседание состоится по запросу Эквадора и Франции, сообщило постпредство Бразилии при всемирной организации

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН во вторник, 31 октября, проведет заседание по вопросу гуманитарной ситуации на Украине. Об этом сообщило постоянное представительство Бразилии при всемирной организации, исполняющее в октябре функции председателя Совбеза.

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"По запросу Эквадора и Франции мы проведем заседание по гуманитарной ситуации на Украине", - сообщили в бразильской миссии.

Проведение встречи намечено на 17:00 мск. Докладчиком на заседании выступит глава профильной дирекции Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Рамеш Раджасингхам. 

Теги:
БразилияУкраинаЭквадорФранцияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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