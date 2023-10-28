Совбез ООН проведет 31 октября заседание по гуманитарной ситуации на Украине

Заседание состоится по запросу Эквадора и Франции, сообщило постпредство Бразилии при всемирной организации

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Совет Безопасности (СБ) ООН во вторник, 31 октября, проведет заседание по вопросу гуманитарной ситуации на Украине. Об этом сообщило постоянное представительство Бразилии при всемирной организации, исполняющее в октябре функции председателя Совбеза.

"По запросу Эквадора и Франции мы проведем заседание по гуманитарной ситуации на Украине", - сообщили в бразильской миссии.

Проведение встречи намечено на 17:00 мск. Докладчиком на заседании выступит глава профильной дирекции Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Рамеш Раджасингхам.