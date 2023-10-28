28 октября, 17:40,
обновлено 28 октября, 17:55
Палестино-израильский конфликт

ОАЭ запросили заседание СБ ООН из-за эскалации ближневосточного конфликта

Вопрос о сроках проведения заседания "находится на рассмотрении", сообщило постпредство Бразилии при всемирной организации

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты запросили проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило постоянное представительство Бразилии при всемирной организации, исполняющее в октябре функции председателя Совбеза.

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"Запрос ОАЭ был направлен [в СБ ООН]", - указали в бразильской миссии, добавив, что вопрос о сроках проведения заседания "находится на рассмотрении".

В пятницу израильские военные заявили о том, что расширяют наземную деятельность на территории сектора Газа. 

Теги:
ПалестинаОАЭПалестино-израильский конфликтИзраиль
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