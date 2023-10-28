ОАЭ запросили заседание СБ ООН из-за эскалации ближневосточного конфликта

Вопрос о сроках проведения заседания "находится на рассмотрении", сообщило постпредство Бразилии при всемирной организации

ООН, 28 октября. /ТАСС/. Объединенные Арабские Эмираты запросили проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта. Об этом сообщило постоянное представительство Бразилии при всемирной организации, исполняющее в октябре функции председателя Совбеза.

"Запрос ОАЭ был направлен [в СБ ООН]", - указали в бразильской миссии, добавив, что вопрос о сроках проведения заседания "находится на рассмотрении".

В пятницу израильские военные заявили о том, что расширяют наземную деятельность на территории сектора Газа.