Армия Израиля зафиксировала запуск трех ракет из Ливана

Ведется ответный огонь

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали запуск трех ракет со стороны Ливана, все они упали в незаселенной местности. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Вслед за первоначальным сообщением о сиренах, прозвучавших в Маргалиоте на севере Израиля, три ракеты, запущенные из Ливана в сторону Израиля, упали в открытой местности", - говорится в сообщении.

В армии добавили, что "в ответ на запуски за прошедший день Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по террористическим целям [ливанской шиитской организации] "Хезболлах" в Ливане".