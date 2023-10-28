28 октября, 17:45
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля зафиксировала запуск трех ракет из Ливана

Ведется ответный огонь

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Израильские военные зафиксировали запуск трех ракет со стороны Ливана, все они упали в незаселенной местности. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Вслед за первоначальным сообщением о сиренах, прозвучавших в Маргалиоте на севере Израиля, три ракеты, запущенные из Ливана в сторону Израиля, упали в открытой местности", - говорится в сообщении.

В армии добавили, что "в ответ на запуски за прошедший день Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по террористическим целям [ливанской шиитской организации] "Хезболлах" в Ливане". 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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