Нетаньяху заявил, что израильские войска вошли в сектор Газа с целью уничтожения ХАМАС

Также необходимо освободить заложников, сообщил премьер-министр еврейского государства во время телеобращения к нации

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Израильские военные вошли на территорию сектора Газа с целью уничтожения палестинской радикальной организации ХАМАС и освобождения удерживаемых ею в анклаве заложников, захваченных при атаке на Израиль 7 октября.

Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Граждане Израиля, прошлой ночью наши сухопутные войска прошли через ворота Газы, вошли в логово зла. Это война с четко обозначенными целями: уничтожить власть ХАМАС и вернуть заложников", - сказал он во время телеобращения к нации.