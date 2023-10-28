28 октября, 17:48,
обновлено 28 октября, 18:10
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху заявил, что израильские войска вошли в сектор Газа с целью уничтожения ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. EPA-EFE/ ABIR SULTAN / POOL
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
© EPA-EFE/ ABIR SULTAN / POOL

Также необходимо освободить заложников, сообщил премьер-министр еврейского государства во время телеобращения к нации

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Израильские военные вошли на территорию сектора Газа с целью уничтожения палестинской радикальной организации ХАМАС и освобождения удерживаемых ею в анклаве заложников, захваченных при атаке на Израиль 7 октября.

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Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Граждане Израиля, прошлой ночью наши сухопутные войска прошли через ворота Газы, вошли в логово зла. Это война с четко обозначенными целями: уничтожить власть ХАМАС и вернуть заложников", - сказал он во время телеобращения к нации. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
© Информационное агентство ТАСС
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