Гана получила от ЕС более 100 бронемашин для борьбы с террористами

Как сообщило Agence France-Presse, глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал, что бронемашины будут оснащены средствами воздушного наблюдения и системами радиоэлектронной борьбы

БРЮССЕЛЬ, 28 октября. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, находящийся с визитом в Гане, передал ее армии 105 бронированных машин в рамках сотрудничества со странами Западной Африки в деле борьбы с террористическими группировками. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По его данным, глава дипломатии Евросоюза на церемонии передачи техники в столице страны, городе Аккра, пообещал, что бронемашины будут дополнительно оснащены средствами воздушного наблюдения и системами радиоэлектронной борьбы.

Боррель также отметил, что в рамках помощи ЕС окажет содействие в создании рабочих мест, особенно на севере Ганы, где, по его словам, межэтническая напряженность и высокий уровень безработицы являются питательной средой для вербовки молодежи террористами.

Поддержка Евросоюзом Ганы является частью пакета помощи в размере 616 млн евро, направленного на укрепление обороны и безопасности четырех стран Западной Африки, отмечает агентство.

27 августа газета Welt am Sonntag со ссылкой на неназзванные источники сообщила, что Европейский союз намерен начать военно-гражданскую миссию в странах Западной Африки, чтобы помочь государствам региона в борьбе с террористами.