28 октября, 18:00,
обновлено 28 октября, 18:14
Палестино-израильский конфликт

Глава Минобороны Израиля заявил, что военная операция в Газе будет долгой

По словам Йоава Галанта, "понадобится терпение"

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Израильская военная операция в секторе Газа займет продолжительное время и потребует большого терпения.

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Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

"Эта война не будет короткой. Это долгая война. Нам понадобится терпение, нам потребуется большая эмоциональная стойкость. Каждому человеку, обществу, руководству. И больше всего эта стойкость потребуется силам безопасности", - сказал он в ходе совместного обращения к нации, выступив вслед за премьер-министром Биньямином Нетаньяху. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, Биньямин
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