Глава Минобороны Израиля заявил, что военная операция в Газе будет долгой

По словам Йоава Галанта, "понадобится терпение"

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Израильская военная операция в секторе Газа займет продолжительное время и потребует большого терпения.

Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

"Эта война не будет короткой. Это долгая война. Нам понадобится терпение, нам потребуется большая эмоциональная стойкость. Каждому человеку, обществу, руководству. И больше всего эта стойкость потребуется силам безопасности", - сказал он в ходе совместного обращения к нации, выступив вслед за премьер-министром Биньямином Нетаньяху.