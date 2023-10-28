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обновлено 28 октября, 18:26
Палестино-израильский конфликт

Глава Палестины призвал провести экстренный саммит арабских стран по ситуации в Газе

Как заявил Махмуд Аббас, нужно попытаться остановить израильские атаки

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Президент Государства Палестина Махмуд Аббас призвал лидеров арабских государств провести экстренную встречу, чтобы попытаться остановить израильские атаки в секторе Газа.

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Об этом он заявил в ходе заседания исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), прошедшего в Рамалле на Западном берегу реки Иордан.

"Я призываю лидеров арабских стран провести экстренный арабский саммит, чтобы остановить жестокую агрессию [Израиля] против палестинского народа и его дела, чтобы [совместно] противостоять международным вызовам и сделать все возможное, чтобы наш народ остался на своей земле", - указал Аббас, слова которого привело агентство Maan. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, Махмуд
© Информационное агентство ТАСС
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