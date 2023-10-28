СМИ: Запад вынуждает Украину увеличить производство собственных вооружений

Как утверждает журналист Al Mayadeen Дмитрий Ковалевич, эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС была встречена в украинском истеблишменте с большим раздражением

ТАСС, 28 октября. Западные страны на фоне обострения конфликта в секторе Газа и необходимости оказывать военную помощь Израилю вынуждают Украину увеличить производство собственных вооружений. Такое мнение изложено в статье журналиста ливанского телеканала Al Mayadeen Дмитрия Ковалевича.

По его словам, эскалация конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС была встречена в украинском истеблишменте с большим раздражением. Начиная с 24 февраля 2022 года ситуация на Украине оставалась доминирующей темой в западных средствах массовой информации, однако после нападения ХАМАС на Израиль, который в ответ начал наносить массированные удары по сектору Газа, интерес всей мировой прессы переключился на Ближний Восток.

Поскольку конфликт грозит распространиться на соседние арабские страны, власти Украины опасаются снижения внимания и сокращения военной помощи со стороны Запада, пишет Ковалевич. Правительство Соединенных Штатов, по мнению журналиста, готово перенаправить Израилю "сотни тысяч" артиллерийских снарядов, предназначенных для Украины. Таким образом, Украина должна будет конкурировать с Израилем за то, чтобы стать более предпочтительным реципиентом американских вооружений.

При этом процесс деиндустриализации в большинстве стран, заинтересованных в оказании военной помощи Украине, ставит под сомнение способность Запада поставлять оружие сразу нескольким своим союзникам. Поэтому, как отмечает Ковалевич, смещение фокуса на очередное обострение палестино-израильского конфликта чрезвычайно опасно для Украины. "Теперь Запад требует от Киева увеличить собственное производство вооружений. Однако это невероятно сложно сделать после трех десятилетий деиндустриализации и политики жесткой экономии, навязанной Международным валютным фондом и другими финансовыми институтами", - говорится в статье.

Кроме того, автор отмечает "катастрофическую нехватку" квалифицированных инженеров и рабочих на Украине, которая обусловлена постоянным оттоком населения и необходимостью проводить мобилизацию для пополнения рядов вооруженных сил. "Миллионы украинских женщин бежали за границу, а многие квалифицированные мужчины были насильно мобилизованы в армию. На Украине просто не хватает человеческих ресурсов для поддержания критически важной инфраструктуры", - утверждает Ковалевич.