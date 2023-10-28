Майкл Пенс заявил о выходе из президентской гонки в США

По словам бывшего американского вице-президента, он понял, что сейчас не его время

ВАШИНГТОН, 28 октября. /ТАСС/. Бывший американский вице-президент Майк Пенс решил приостановить участие в предвыборной гонке в США. Об этом он заявил во время выступления в Лас-Вегасе (штат Невада), трансляцию вел телеканал C-SPAN.

"После поездок по стране в последние шесть месяцев я приехал сюда, чтобы сказать: мне стало ясно, что сейчас не мое время", - отметил он. "Я решил с сегодняшнего дня приостановить свою кампанию на выборах президента", - указал Пенс. Он добивался выдвижения в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года.

Пенс заверил, что "никогда не прекратит бороться за консервативные ценности". "И я никогда не прекращу борьбу за избрание принципиальных лидеров-республиканцев на все выборные должности в стране", - добавил он. "Мы всегда знали, что это будет неравная борьба. Но я ни о чем не жалею", - сказал политик. Он не выразил однозначной поддержки кому-либо из участников президентской гонки.

Пенс вступил в борьбу за пост президента в июне. Согласно данным социологических опросов, ему не удалось заручиться значительной поддержкой избирателей. Фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев является предыдущий американский лидер Дональд Трамп. В числе его соперников губернатор штата Флорида Рон Десантис, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, предприниматель Вивек Рамасвами. Пенс занимал пост вице-президента в администрации Трампа с 2017 по 2021 год.

Следующие выборы главы государства пройдут в США в ноябре 2024 года. 25 апреля действующий президент-демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост.