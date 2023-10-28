28 октября, 18:58,
обновлено 28 октября, 20:04
Палестино-израильский конфликт

В Иране заявили, что не намерены следовать предостережениям США от конфронтации с Израилем

По словам президента республики Эбрахима Раиси, Вашингтон просит проявлять сдержанность, но в то же время "обеспечивает широкую поддержку сионистскому образованию"

ДУБАЙ, 28 октября. /ТАСС/. Иран не будет следовать предостережениям Соединенных Штатов от вмешательства в палестино-израильский конфликт. Об этом заявил президент исламской республики Эбрахим Раиси в интервью телеканалу Al Jazeera.

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"Вашингтон просит нас проявлять сдержанность и не вмешиваться [в палестино-израильский конфликт], но в то же время обеспечивает широкую поддержку сионистскому образованию [Израилю]. В такой ситуации мы считаем это требование недействительным", - сказал Раиси.

По мнению президента, поддержка США своих союзников на Ближнем Востоке, не повлияет на готовность палестинских группировок к противостоянию с Израилем. "Расчеты США в регионе совершенно неверны, поэтому они не достигнут своих целей на новом Ближнем Востоке", - подчеркнул он.

23 октября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что США попросили исламскую республику "проявлять сдержанность" и не вмешиваться в палестино-израильский конфликт. По словам главы внешнеполитического ведомства, Вашингтон направил Тегерану соответствующие предостережения по дипломатическим каналам. 

Теги:
СШАИранПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильРаиси, Эбрахим
© Информационное агентство ТАСС
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