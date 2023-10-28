ХАМАС заявило о готовности обменять всех палестинских заключенных на всех заложников

Слова лидера движения привел телеканал Al Hadath

КАИР, 28 октября. /ТАСС/. Лидер палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар выступил с утверждением, что движение готово заключить соглашение об обмене всех палестинцев, находящихся в израильских тюрьмах, на всех заложников, захваченных радикалами в ходе операции на территории Израиля.

"Мы [ХАМАС] готовы незамедлительно заключить сделку по обмену всех удерживаемых у нас [израильских заложников] на всех палестинских заключенных [в израильских тюрьмах]", - указал Синвар, слова которого привел телеканал Al Hadath.