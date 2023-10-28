ВВС Израиля нанесли удары по "Хезболлах" в Ливане в ответ на ракетные обстрелы

Удары наносились по объектам военной инфраструктуры организации, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана в ответ на ракетные обстрелы. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на ракетные обстрелы и запуски снарядов из Ливана в течение прошедшего дня истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду военных целей в Ливане, принадлежащих террористической организации "Хезболлах", - говорится в сообщении.

По информации военных, удары наносились по объектам военной инфраструктуры "Хезболлах", включая наблюдательные посты и один из военных комплексов этой организации.