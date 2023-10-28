28 октября, 19:52
Палестино-израильский конфликт

ВВС Израиля нанесли удары по "Хезболлах" в Ливане в ответ на ракетные обстрелы

Удары наносились по объектам военной инфраструктуры организации, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 октября. /ТАСС/. Израильские ВВС нанесли удары по объектам шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана в ответ на ракетные обстрелы. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В ответ на ракетные обстрелы и запуски снарядов из Ливана в течение прошедшего дня истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по ряду военных целей в Ливане, принадлежащих террористической организации "Хезболлах", - говорится в сообщении.

По информации военных, удары наносились по объектам военной инфраструктуры "Хезболлах", включая наблюдательные посты и один из военных комплексов этой организации. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация