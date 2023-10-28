28 октября, 20:34
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Австрии призвал временно прекратить огонь в Газе

Александер Шалленберг также призвал к созданию гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из затронутой боевыми действиями части сектора Газа

ВЕНА, 28 октября. /ТАСС/. Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг призвал к созданию гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения из затронутой боевыми действиями части сектора Газа и к паузам в ведении огня для оказания помощи гражданским.

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"По ситуации на Ближнем Востоке необходимо придерживаться позиций, четко выраженных главами государств и правительств [Евросоюза] в рамках Совета ЕС. Самое решительное осуждение ХАМАС за жестокие и неизбирательные террористические атаки на израильской территории. [Признание] права Израиля защищать себя в соответствии с международным правом", - отметил глава австрийской дипломатии на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

При этом Шалленберг считает необходимым призвать ХАМАС "немедленно освободить всех заложников без каких-либо предварительных условий" и оказать помощь всем нуждающимся в секторе Газа. Он указал на необходимость "создания гуманитарных коридоров и паузы для гуманитарных нужд". 

Теги:
АвстрияПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильШалленберг, Александер
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